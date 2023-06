Die Infineon-Aktie kämpft derzeit mit der Kursmarke von 35,00 Euro und befindet sich seit fast vier Monaten in einer Range zwischen 32 und 38 Euro. Für positive Impulse könnte jetzt ein neues Kursziel sorgen. Denn die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer Branchenkonferenz in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Chipkonzern bleibe...

Den vollständigen Artikel lesen ...