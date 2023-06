In Spanien entstand der größte Baukonzern Europas und kein Nichtspanier schaut hin. ACS erreicht mit seiner qualifizierten Mehrheit an HOCHTIEF inzwischen einen Umsatz von 50/55 Mrd. € (ohne Konsolidierung), aber erreicht nur eine Marktkapitalisierung von 8 Mrd. €. Inklusive HOCHTIEF und seiner Töchter (USA und auch Australien) ist die Bauleistung der Gruppe mit annähernd 60 Mrd. € einzuordnen. ACS ist nicht nur Baukonzern, sondern besitzt wesentliche Anteile an den spanisch-italienischen Autobahnnetzen. Das etwas theoretische KGV liegt bei 11,7. ACS ist damit ein Trendinvestment und wird übrigens von einem Mann geführt, der dies auch im Fußball erfolgreich praktiziert, nämlich als Präsident von Real Madrid. Wir fahren mit.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 22! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 22 u. a.:++ Der erste Teil der US-Finanzkrise ist absolviert++ Die größte Airline Europas steht++ SILTRONIC - Beschleunigung durch KI++ BAYWA mit Besonderheit++ VOSSLOH + IVU TRAFFIC - Wo liegt die Kaufbasis?++ Die Rohstoffe suchen einen Preisboden++ Blick auf HP und DELL TECHNOLOGIESIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info