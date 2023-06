Stockholm (ots) -Das Finale des diesjährigen DFB-Pokals steht unmittelbar bevor. Mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt treffen zwei der erfolgreichsten Pokalmannschaften der letzten Jahre direkt aufeinander. Ein heißes Endspiel dürfte die Zuschauer erwarten, für welches sich auch eine Wette anbietet. Das Vergleichsportal MyWettanbieter.de stellt passend dazu attraktive Bonusangebote der Wettanbieter vor, welche sich Neukunden vor der Wette sichern können.Kann RasenBallsport Leipzig nach dem dritten Finaleinzug in Folge den Titel tatsächlich verteidigen oder gelingt der Frankfurter Eintracht das perfekte Abschiedsgeschenk für Chefcoach Oliver Glasner? Eine Frage, die sich nach dem spannenden Showdown in der Meisterschaft immer mehr Fans stellen dürften. Nicht wenige werden auch dann wieder ihre Tipps für das DFB-Pokalfinale abgeben wollen und hier kann sich nach der Analyse von MyWettanbieter.de ein Blick auf die Neukundenboni der Wettanbieter lohnen.Insbesondere eine Kategorie an Bonustypen lässt sich gut für dieses Endspiel nutzen: Gratiswetten. Solche finden sich allerdings nicht bei vielen Wettanbietern wieder, weswegen MyWettanbieter.de einen genaueren Blick auf die Angebote wirft und diese ebenso bewertet. Drei Wettanbieter mit einem solchen Angebot sind hier derzeit betway, bwin und Betano.Alle drei Anbieter besitzen eine Deutschland gültige Lizenz und bieten ihren Neukunden zumindest vergleichbare Angebote in Bezug auf den Neukundenbonus an. Bei betway wird das als Kombi-Joker bezeichnet. Hier muss eine passende Kombiwette zu den von betway genannten Konditionen aufgestellt werden. Ist das der Fall, ist die Wette bis zu 100 Euro abgesichert. Geht die Wette verloren, erhält der Kunde den Betrag als Freiwette zurück.Ein ähnliches Angebot bietet bwin mit der bwin Joker Wette an. Auch hier muss sich lediglich an die Bedingungen des Anbieters gehalten werden, die erste Wette ist im Anschluss bis zu einem Wert von 100 Euro abgesichert. Im Zweifel erhält der Kunde den Betrag auch hier als Gratiswette im Anschluss gutgeschrieben.Das vielleicht spannendste Angebot für das DFB-Pokalfinale bietet allerdings Betano an. Hier handelt es sich nicht um eine abgesicherte Wette wie bei betway oder bwin, sondern um eine Freiwette. Diese erhält jeder Kunde nach erfolgreicher Verifizierung und kann diese problemlos nutzen. Ein Angebot, welches sich für ein solches Fußballspektakel bestens eignen dürfte.Weitere Informationen zu den Wettanbieter Bonus Angeboten gibt es auf MyWettanbieter.de (https://mywettanbieter.de/wettanbieter-bonus).Pressekontakt:Leadstar Media ABHälsingegatan 49 4tr113 31 StockholmSchwedenOriginal-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134015/5523100