1. Juni 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 durch den Kauf von Emissionszertifikaten aus dem Great Bear Forest Carbon Project klimaneutral geworden ist. Zusätzlich zum Kauf von Emissionszertifikaten hat sich Kodiak verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionen bis 2030 durch die Umsetzung einer Kohlenstoffreduktionsstrategie um 20 % pro Bohrmeter zu senken.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Das Geschäft von Kodiak ist die verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration von Kupfer, einem Material, das für die Energiewende und eine kohlenstoffarme Zukunft unerlässlich ist. Kohlenstoffneutralität zu erreichen ist Teil der ESG-Strategie unseres Unternehmens, die darauf abzielt, durch bewährte Verfahren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung Wert zu schaffen und Risiken zu verringern. Ich freue mich sehr, dass wir vom Great Bear Forest Carbon Project Emissionszertifikate erwerben konnten. Dieses Projekt ist eine von der indigenen Bevölkerung geleitete Initiative für die bessere Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme in British Columbia, wo sich Kodiaks MPD-Kupfer-Gold-Projekt befindet. Unser MPD-Explorationsprogramm für 2023 macht gute Fortschritte, und wir werden in Kürze ein Update und die nächsten Bohrergebnisse veröffentlichen."

Die erste jährliche Bewertung der Treibhausgasemissionen von Kodiak im Jahr 2022 wurde von Synergy Enterprises unabhängig durchgeführt. Das Unternehmen verursachte Treibhausgasemissionen in Höhe von 449 Tonnen Kohlenstoffäquivalenten, die in erster Linie auf das 26.103 Meter umfassende Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia zurückzuführen sind. Ein Exemplar des Berichts über das Treibhausgasinventar des Unternehmens finden Sie auf unserer Website.

Emissionszertifikate wurden vom Great Bear Forest Carbon Project erworben, einer Initiative, die Emissionsreduzierungen erzielt, indem sie Waldgebiete in British Columbia schützt, die zuvor für den kommerziellen Holzeinschlag ausgewiesen, sanktioniert oder genehmigt waren. Dieses bahnbrechende Projekt zielt auf ein Gleichgewicht zwischen menschlichem Wohlergehen und ökologischer Integrität durch Kohlenstofffinanzierung ab und ist in Nordamerika das erste Kohlenstoffprojekt auf indigenem Land, auf das First Nations nicht erloschene Rechte und Ansprüche besitzen. Gelder aus dem Verkauf der Kohlenstoffzertifikate fließen in die Schaffung von Arbeitsplätzen in First Nations Gemeinschaften.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Der Gründer und Vorsitzende von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, einer der führenden Organisationen für Exploration in Kanada.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie "prognostizieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "können", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "Potenzial" und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die gleichzeitige Finanzierung, einschließlich des Umfangs der gleichzeitigen Finanzierung und deren Erlöse, der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse sowie des erwarteten Erhalts der behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersehbarkeit des Unternehmens liegen, erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die Volatilität der Aktienmärkte, nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen, die Beendigung von Vereinbarungen, die die gleichzeitige Finanzierung regeln, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Nichterhalten notwendiger behördlicher Genehmigungen sowie jene Risiken, die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannt werden.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70789Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70789&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50012K1066Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.