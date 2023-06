Bohrloch Bayhanli-2 erfolgreich mit Rate von 11,9 MMcf/Tag getestet

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2023 / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt die Ergebnisse des Fördertests für das Erdgasbohrloch Bayhanli-2 auf dem Gasfeld SASB vor der türkischen Küste bekannt.

Acht Intervalle mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 21 m wurden bei Bayhanli-2 durchbohrt und erprobt und liefern nun Gas an die Vertriebspipeline. Die acht Intervalle innerhalb der Gassandsammelbecken E, D, C, A und AA erreichten beim abschließenden Fördertest eine kombinierte Rate von 11,9 MMcf/d. Es ist davon auszugehen, dass das Bohrloch mit Durchflussraten von zunächst 8 bis 9 MMcf/d in die Pipeline gefördert wird.

Der Uranus-Bohrturm wird nun zum Akkaya-Stativ transportiert, um mit dem nächsten Bohrloch, Alapli-2, zu beginnen. Alapli-2 ist ein Zwilling eines bereits zuvor entdeckten Gaspools, der jedoch nie in Produktion gegangen ist.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

"Bayhanli-2 ist unser fünftes Bohrloch, das bei SASB erfolgreich gebohrt wurde und Gas fördert. Da mehrere Zonen durchbohrt wurden, rechnen wir mit einem guten Produzenten, der uns auch dabei helfen wird zu bewerten, wie wir Gas mit maximalen Raten fördern können."

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Büro: 1-778-819-1585

E-Mail: about:blank

Website: about:blank

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2023, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2022 an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

