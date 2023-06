EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Research Update

Deutsche Rohstoff AG: AlsterResearch veröffentlicht Initialisierungsstudie



01.06.2023 / 15:39 CET/CEST

Deutsche Rohstoff AG: AlsterResearch veröffentlicht Initialisierungsstudie



Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat den Analystenkreis mit AlsterResearch um ein weiteres renommiertes Haus erweitert. Die Initialisierungsstudie wurde heute in englischer Sprache veröffentlicht mit einer Kaufempfehlung und einem Zielpreis für die Aktie in Höhe von 47,10 EUR. In Summe liegen damit drei Einschätzungen zur Aktie der Deutsche Rohstoff AG vor, die frei zugänglich auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.



Die Deutsche Rohstoff AG verbreitert damit einerseits die durchschnittliche Analysenempfehlung (Konsens) und spricht andererseits auch weitere Adressaten an, sowohl institutionelle und private Investoren in Deutschland als auch international. AlsterResearch wird nach der englischen Fassung auch zeitnah eine Version in deutscher Sprache veröffentlichen.



Jan-Philipp Weitz: "Die Deutsche Rohstoff AG verfolgt seit Jahren das Ziel transparente Informationen für aktuelle und künftige Aktionäre bereitzustellen, die über die formalen Anforderungen unseres Börsensegments hinausgehen. Wir erweitern mit diesem Schritt unsere Coverage und somit die Ansprache möglicher Investoren. Darüber hinaus haben wir unser Designated Sponsoring ausgebaut, erstmals vergleichende IFRS-Zahlen vorgelegt und werden auch im Jahr 2023 wieder auf zahlreichen Investorenkonferenzen vertreten sein."





Mannheim, 1. Juni 2023





