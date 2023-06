Hamburg (www.anleihencheck.de) - Man kann den jüngsten Tauchgang der Renditen auf Staatsanleihen in den USA und Deutschland als Zeichen der Erleichterung der Investoren über die Einigung im US-Schuldenstreit sehen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Verstärkt werde die Absenkung der Renditen zusätzlich durch die konjunkturellen Probleme aus Europa und China. Zehnjährige Staatsanleihen in den USA seien daraufhin stark gesunken und würden aktuell bei einem Wert von 3,66% und die in Deutschland bei 2,30% rentieren. ...

