Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Hamburger Fixed Income Spezialist nordIX AG verstärkt mit Christian Bückle das Portfoliomanagement und mit Sousan Greiff das Vertriebsteam, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sousan Greiff hat an der Frankfurt School of Finance and Management Betriebswirtschaftslehre studiert. Die erworbenen Kenntnisse baute sie durch eine Ausbildung bei der BHW Bausparkasse AG und der Postbank aus. Im Jahr 2013 gründetet Sousan Greiff ein Immobilienunternehmen und war vor ihrem Eintritt bei nordIX AG bei SoFine Foods B.V. und Destinations Solutions tätig. Sousan Greiff wird mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten helfen, den Wholesale-Bereich der nordIX weiterzuentwickeln. ...

