DJ PTA-News: Frequentis AG: Beschlüsse FREQUENTIS Hauptversammlung 2023: - Dividende, genehmigtes Kapital, Ermächtigung für Wandelschuldverschreibungen und bedingtes Kapital

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien, Österreich (pta/01.06.2023/15:37) - Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Hauptversammlung mit EUR 0,22 (22 Cent) je gewinnberechtigter Stückaktie beschlossen, die Auszahlung erfolgt ab dem 7. Juni 2023.

Zudem wurde unter anderem der Vorstand unter Punkt 9 der Tagesordnung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.640.000 bis zum 31. Mai 2028, mit der Möglichkeit eines teilweisen oder gänzlichen Bezugsrechtsausschlusses, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Weiters wurde zu Punkt 10 der Tagesordnung die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu EUR 80.000.000 bis zum 31. Mai 2028 (mit der Möglichkeit eines teilweisen oder gänzlichen Bezugsrechtsausschlusses) und eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 6.640.000 (zur Bedienung allfälliger Umtausch- und/oder Bezugsrechte auf Aktien von Inhabern etwaiger ausgegebener Wandelschuldverschreibungen) beschlossen.

Die Beschlüsse zu Punkt 9 und 10 der Tagesordnung stellen Erneuerungen von früheren Beschlüssen dar.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

