Darmstadt (ots) -OK Rechtsanwälte zählt seit Jahren zu den Top-Kanzleien für Berufsunfähigkeit. Die Kanzlei verhilft Menschen gegenüber Versicherungen zu ihrem Recht. Um auch digital top zu sein, hat OK eine starke Online-Präsenz aufgebaut. Aufgrund des Tempos der Digitalisierung hat OK nun die "Customer Journey" für ihre Mandanten mithilfe der Legal Tech - Beratung CIS durchgängig optimiert. Kern der Verbesserungen ist die erste Stufe eines mitfühlenden Chatbots "Sarah", der im Mai live ging."Für uns waren drei Dinge wichtig." so RA Oliver Ostheim: "1. Die Berücksichtigung der emotionalen Belastung von ratsuchenden Menschen in einer existenziellen Krise. 2. Eine zukunfts- und damit auch regulierungssichere Chatbot-Plattform mit einem klaren Pfad zu starker KI und 3. Das Behalten der Kontrolle durch uns, insbes. durch Aufbau der dazu nötigen Fähigkeiten." RA Oliver Klaus unterstreicht: "Bei allen drei Punkten hat CIS uns super unterstützt." "Mit OK zu arbeiten und schnelle, gute Entscheidungen zu bekommen, ist eine großartige Erfahrung." So Uwe Ringling von CIS.Über OK RechtsanwälteMit über 450 Mandaten jährlich gehört die Kanzlei zu den erfahrensten Experten bei Streitigkeiten zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, denn: Wenn Menschen tatsächlich an Krebs, Depression oder Verschleiß erkranken, zahlt die Versicherung häufig nicht. Versicherte, deren Antrag abgelehnt wurde, finden bei OK schnell kompetente Beratung. - Meist sogar am gleichen Tag. Dabei steht OK klar auf der Seite der Versicherten: "Wir arbeiten nie für Versicherungen.", so OK. Die besondere Kompetenz dokumentiert auch die Mitautorenschaft des Standardwerks "Versicherungsrecht" des renommierten Verlags C.H.Beck. Mehr Informationen unter: www.ok-rechtsanwaelte.deÜber CISCIS ist eine führende Legal Tech Beratung für intelligente Mandantenakquise. Schwerpunkte sind die ganzheitliche Optimierung der Akquise sowie der Einsatz KI-basierter Chatbots. Mehr Informationen unter: www.cis-lt.com.Pressekontakt:OK Ostheim & KlausRechtsanwälte PartmbBSchleiermacherstr. 1064283 Darmstadtinfo@ok-rechtsanwaelte.dewww.ok-rechtsanwaelte.deCIS Consulting & Implementation Services GmbHUwe RinglingTheodor-Fliedner-Weg 665817 Eppsteinuwe.ringling@cis-lt.comwww.cis-lt.comT: +49 171 56 60 100Original-Content von: CIS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170226/5523160