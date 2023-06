Bern (ots) -Zusammen mit Gotham City und Europe 1 Studio hat SWI swissinfo.ch einen Podcast koproduziert, der enthüllt, wie die Schweiz über Jahrzehnte hinweg als Zentrum für Geldwäsche missbraucht wurde.Die Investigativ-Journalist:innen Marie Maurisse und François Pilet haben im Rahmen ihrer Arbeit bei Gotham City, dem Westschweizer Online-Magazin spezialisiert auf Schweizer Wirtschaftskriminalität, Akten gewälzt, um die spektakulärsten Fälle für eine Podcast-Serie aufzuarbeiten. Der Sechsteiler, koproduziert von Europe 1 Studio und SWI swissinfo.ch, erscheint auf Französisch und gestaffelt unter dem Titel "Dangereux Millions".Schweizer Banken im Visier"Dangereux Millions" nimmt Podcastfans mit zur New Yorker Mafia der Zwanziger- und Dreissigerjahre, zu Drogenkartellen Lateinamerikas und zu Drahtziehern aus Russland. Die Fälle veranschaulichen, wie das organisierte Verbrechen den Auf- und Ausbau ausgeklügelter krimineller Geldflusssysteme vorantrieb und zeigen auf, wie Millionenbeträge verschiedenster Währungen auf Konten und in Schliessfächern diverser Schweizer Banken landeten.Kriminalfälle von öffentlichem InteresseBei der Recherche und Vorarbeit zur Koproduktion standen die Investigativ-Journalist:innen von Gotham City immer wieder vor beträchtlichen Herausforderungen und mussten immer wieder Druckversuchen von Anwält:innen standhalten. Das Resultat ist die Rekonstruktion und Aufarbeitung eines bisher unentdeckten Stücks der Schweizer Kriminal- und Rechtsgeschichte von öffentlichem Interesse.Erweitertes Audio-AngebotMit "Dangereux Millions" erweitert SWI swissinfo.ch sein Podcast-Angebot fürs französischsprachige und an der Schweiz interessierte Publikum. In Englisch werden die Podcasts "Inside Geneva", "Swiss Connection" und der "Geldcast Update" angeboten, auf Deutsch der "Geldcast" und auf Portugiesisch "O Sequestro da Amarelinha", eine Koproduktion von SWI swissinfo.ch, dem Piauí Magazin sowie Rádio Novelo.Mehr zum Podcast (https://www.swissinfo.ch/fre/economie/-dangereux-millions---un-podcast-in%C3%A9dit-sur-l-argent-sale-du-crime-organis%C3%A9/48539978)Alle Episoden (https://podcasts.apple.com/us/podcast/dangereux-millions/id1688970690?ign-itscg=30200&ign-itsct=podcast_box_player)Mehr zu Gotham City (https://gothamcity.ch/accueil/)Mehr zu Europe 1 Studio (https://presse.europe1.fr/dangereux-millions-europe-1-studio-devoile-sa-premiere-coproduction-europeenne-avec-swi-swissinfoch/)Pressekontakt:Selina Haefelin, Fachverantwortliche Unternehmenskommunikation SWI swissinfo.chselina.haefelin@swissinfo.ch, 058 136 27 58Larissa M. Bieler, Direktorin SWI swissinfo.chlarissa.bieler@swissinfo.ch, 058 136 27 95Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100907394