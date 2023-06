Während der Kurs von Palantir gestiegen ist, haben Top-Führungskräfte des US-Datenanalyse-Unternehmens in den vergangenen Wochen Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar verkauft. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein klares Warnzeichen. Palantir-Kenner wissen allerdings: So ganz ungewöhnlich ist das bei diesem Unternehmen eigentlich nicht.Natürlich wirkt es erst mal befremdlich, wenn man liest, dass in den letzten Mai-Wochen unter anderem Palantir-Chef Alex Karp persönlich für fast fünf Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...