Die 38-jährige Unternehmerin Tijen Onaran hat es geschafft, sich selbst zur Marke zu machen. Auf der Businessplattform LinkedIn hat sie rund 147.000 Follower und ihre Meinung ist nicht nur in vielen Medien, sondern auch in Unternehmen gefragt. Denn sie sorgt mit ihrer Expertise in Digitalisierung und Diversität für kreative Lösungen und schafft Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit.Neben ihrer beratenden Tätigkeit hat Tijen Onaran innerhalb von 6 Jahren ein weltweites Netzwerk von 30.000 Menschen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...