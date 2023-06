Nach einer gigantischen Ausschüttung ist es um die 3U Holding ruhiger geworden. Allerdings haben die Marburger bereits die Weichen für das künftige Wachstum gestellt. Mit dem ThermCube könnte das Unternehmen sogar nachhaltig von der Wärmewende profitieren.

Rekord-Dividende: Weclapp-Verkauf macht die 3U-Aktionäre glücklich

In den vergangenen Jahren ist die 3U Holding (2,83 Euro | DE0005167902) wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Vom März-Tief 2020 bei einem Euro ging es für die Aktie bis Mitte Mai auf fast 6 Euro hoch. Wer rechtzeitig einstieg, darf sich glücklich schätzen. Für die fulminante Entwicklung war vor allem der Verkauf der Tochter Weclapp verantwortlich. Die Erlöse wurden zu einem guten Teil ausgeschüttet und so gab es am 18. Mai 2023 einen warmen Geldregen für die Anteilseigner. Die 3U Holding zahlte 3,20 Euro je Aktie aus. Dementsprechend wurde das Papier danach ex-Dividende gehandelt und notiert heute mit 2,83 Euro etwa dort, wo sie im September 2022 vor Bekanntgabe des Weclapp-Verkaufs stand.

Was kommt noch dem Einmal-Effekt?

Dieser einmalige Effekt bedeutet aber nicht, dass die Wachstumsstory bei der 3U Holding nun vorbei sein muss. Man sollte sich in Erinnerung rufen, dass die Gesellschaft einerseits noch rund 70 Mio. Euro an Cash hat, was mehr als zwei Drittel des aktuellen Börsenwerts von rund 105 Mio. Euro abdeckt. Dies stellt das Unternehmen auf starke Beine, um auch künftig investieren und wachsen zu können. Zum anderen handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, was gerne vergessen wird. Die 3U Holding lässt sich dabei in drei Segmente einteilen:

Online-Handel für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Erneuerbare Energien (EE) IT bzw. Telekommunikation (ITK)

ITK ist praktisch das ursprüngliche Stammgeschäft, aus dem heraus die 3U Holding einst entstanden ist. Hier gibt es im Prinzip wenig Wachsrtum, Impulse sind durch den Aufkauf von Wettbewerbern oder Kundenstämmen zu erwarten. Allerdings arbeitet man daran, hier mehr Managed Services anzubieten und so von Digitalisierungstrends zu profitieren. Deutlich mehr aber erhofft ...

