Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bestätigt das ESG Capability Rating der Commerz Real mit A (ESG), so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Damit werde dem Unternehmen weiterhin eine gute Qualität und Kompetenz im Rahmen der aktuellen und zukünftigen ESG-Ausrichtung bescheinigt.In diesem Rating würden ausschließlich die aktiven Geschäftsbereiche Berücksichtigung finden, in denen das Unternehmen mit neuen sowie strategischen Bestandsprodukten aktiv sei. Dies treffe auf die Segmente Immobilien (70% der Assets under Management in Höhe von 34,4 Mrd. Euro) sowie Infrastruktur/erneuerbare Energien (9%) zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...