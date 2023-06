Berlin (ots) -- Nachwuchspreis "Zusammenhalt und Solidarität der Generationen" wird erstmalig verliehen- Anmeldungen bis 31. Juli 2023 möglichZum ersten Mal in der fast 15-jährigen Geschichte des "Kongress Demografie und Nachhaltigkeit" wird ein mit 3.000 Euro dotierter Generationen-Nachwuchspreis verliehen. Das Preisgeld stiftet die pme Familienservice Gruppe.Angesichts einer älter werdenden Gesellschaft steht Deutschland vor der Herausforderung, den Zusammenhalt zwischen Jüngeren und Älteren zu stärken. Dieses Ziel verfolgt auch der neue Nachwuchspreis "Zusammenhalt und Solidarität der Generationen", der auf dem Kongress am 14. September 2023 in Berlin verliehen wird.Gesucht werden Initiativen junger Menschen (14 bis 24 Jahre), die sich auf innovative und kreative Art und Weise für den Zusammenhalt der Generationen einsetzen und einen intergenerationellen Dialog und Zusammenhalt bezwecken. Beteiligen können sich Vereine, Initiativen und Gruppen. Kriterien sind generationenübergreifender Charakter, Vorbildwirkung, Übertragbarkeit sowie Ehrenamtlichkeit.Vergeben wird der Nachwuchspreis durch eine neunköpfige Jury, bestehend aus Partnern des Kongresses, darunter Alexa Ahmad, CEO der pme Familienservice Gruppe, die sich auf eine rege Teilnahme junger Initiativen freut: "In Zeiten eines enormen demografischen Wandels in Deutschland möchten wir diejenigen jungen Menschen unterstützen, die sich für unser aller Zukunft besonders einsetzen. Mit dem Preis hoffen wir zukünftig mehr Organisationen motivieren zu können, sich für ein generationsübergreifendes Miteinander zu engagieren."Weitere Informationen: www.der-demografiekongress.de/nachwuchspreis.html.Erleben Sie Alexa Ahmad auf dem Kongress "Demografie und Nachhaltigkeit" mit ihrem Impuls "New Learning: Betriebliche Strategien im Umgang mit allen Generationen" am Donnerstag, den 14. September 2023 von 11.00 bis 12.00 Uhr.Über den Kongress "Demografie und Nachhaltigkeit"Der Kongress "Demografie und Nachhaltigkeit" (vormals Demografiekongress) ist seit vielen Jahren der nationale Treffpunkt für Demografie- und Nachhaltigkeitsexpert:innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Zielgruppe des KDN sind Fach- und Führungskräfte, politische und kommunale Entscheidungsträger:innen und die interessierte Fachöffentlichkeit. www.der-demografiekongress.de.Über den pme FamilienserviceIm Auftrag von mehr als 1.400 Arbeitgebern unterstützt die pme Familienservice Gruppe Beschäftigte darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Mehr über die pme Familienservice Gruppe erfahren Sie hier: https://www.familienservice.de/über-uns (https://www.familienservice.de/%C3%BCber-uns).Pressekontakt:Christin Müllerpme Familienservice GruppeFlottwellstraße 4-510785 BerlinTel: 030 2639356418Mobil: 0151 58217680E-Mail: christin.mueller@familienservice.deOriginal-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151737/5523232