DJ XETRA-SCHLUSS/Erholung nach Abverkauf - Varta auf Allzeittief

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Mit einem ordentlichen Plus von 1,2 Prozent schloss der DAX bei 15.854 Punkten. Für Varta geht es dagegen seit Tagen nach unten, die Aktie ist billig wie nie. Positiv wurde an der Börse bewertet, dass das US-Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet hat, nun fehlt noch die Zustimmung des Senats, mit der an der Börse fest gerechnet wird. Die EU-Verbraucherpreisinflation bestätigte den Trend aus Deutschland und kam deutlicher zurück. Während am Anleihenmarkt die Erwartung auf weitere Zinsschritte durch die Europäische Zentralbank sank, äußerte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde recht falkenhaft, was zumindest den Euro am Devisenmarkt stärkte. Nachdem die US-Daten am Nachmittag keinen Impuls geliefert hatten, wird nun auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag gewartet.

Varta so billig wie nie

Den Gewinner im DAX stellte mit einem Plus 2,8 die Aktie von Airbus, der Flugzeugbauer erhielt einen Auftrag über sieben Flugzeuge von Air Algerie. Heidelberg Materials (+2%) wurden von den Analysten von JP Morgan aufgrund der positiveren mittelfristigen Sicht auf die Branche auf "Overweight" hochgestuft. Insgesamt besserten sich die Fundamentaldaten für die Zementbranche, was die Voraussetzung für eine stärkere Preisgestaltungsmacht in der Zukunft schaffe - über lange Zeit ein Schwachpunkt angesichts des zunehmenden Gegenwinds durch die CO2-Einsparkosten. Vonovia gehörten mit Abgaben von 1,1 Prozent zu den Verlierern im DAX.

Die Aktie von Varta fiel auf ein Allzeittief bei 13,83 Euro, jüngst wurden Analysten auch mit Blick auf die Verschuldung bärischer für die Aktie. Uniper schossen um gut 28 Prozent nach oben, was nach Aussage von Marktteilnehmern fundamental nicht gerechtfertigt sei, sondern der Marktenge geschuldet. In der Aktie dürften sich mehrheitlich private Kleinanleger tummeln, die Profis hätten sich schon lange aus dem Wert verabschiedet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.853,66 +1,2% +13,86% DAX-Future 15.882,00 +1,4% +12,84% XDAX 15.861,11 +1,0% +14,36% MDAX 26.746,72 +0,8% +6,49% TecDAX 3.242,33 +1,3% +11,00% SDAX 13.188,33 +0,6% +10,59% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,31% +28 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 33 6 1 2.537,2 55,9 176,6 MDAX 38 12 0 439,7 38,7 152,4 TecDAX 26 2 2 595,0 17,4 62,4 SDAX 45 21 4 100,0 6,1 14,0 ===

June 01, 2023 11:51 ET (15:51 GMT)

