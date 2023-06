Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr +1,79% auf 13,68, davor 7 Tage im Minus (-9,19% Verlust von 14,8 auf 13,44), Bawag +1,13% auf 41,12, davor 6 Tage im Minus (-8,75% Verlust von 44,56 auf 40,66), BKS Bank Stamm 0% auf 13,5, davor 4 Tage im Minus (-4,26% Verlust von 14,1 auf 13,5), Verbund -3,47% auf 68,1, davor 3 Tage im Plus (1,8% Zuwachs von 69,3 auf 70,55), Semperit -3,09% auf 20,4, davor 3 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 20,15 auf 21,05), RHI Magnesita -0,34% auf 29,2, davor 3 Tage im Plus (22,59% Zuwachs von 23,9 auf 29,3), Petro Welt Technologies 0% auf 2,18, davor 3 Tage ohne Veränderung , RBI +1,46% auf 13,9, davor 3 Tage im Minus (-4,13% Verlust von 14,29 auf 13,7), SBO +1,56% auf 52,2, davor 3 Tage im Minus (-1,34% Verlust von 52,1 auf 51,4), ATX Prime +0,56% auf ...

