Wie läuft die Wirtschaft in China? Bisher ist die Erholung enttäuschend, chinesische Aktien daher nach einer Rally inzwischen in einem Bärenmarkt. Der Caixin PMI überraschte mit einem unerwartet starken Wert, während der offizielle Einkaufsmanagerindex (Manufacturing PMI) enttäuschte. Trotzdem ist das Geschäftsvertrauen gesunken und die Beschäftigung hat abgenommen. Die Einkommen der Industrieunternehmen fielen um 20% in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...