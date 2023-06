EQS-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Sonstiges

Allterco JSCo: Verkauf eigener Aktien an Regulierten Märkten



01.06.2023

Allterco JSCo: Verkauf eigener Aktien an Regulierten Märkten Sofia / München, 1. Juni 2023 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco" / "das Unternehmen") wird bis zum 30. Juni 2023 insgesamt 40.000 eigene Aktien (die "Eigenen Aktien"), entsprechend 0,22 % des gesamten Grundkapitals des Unternehmens, zum Verkauf an den regulierten Märkten vor allem der Frankfurter Wertpapierbörse und alternativ der Bulgarischen Wertpapierbörse platzieren. Wie am 30. Juni 2022 angekündigt, erwarb Allterco diese Aktien am 30. Juni 2022 über außerbörsliche Transaktionen ("OTC") zum Zweck der teilweisen Zahlung des Kaufpreises bei der Übernahme des slowenischen IoT-Unternehmens GOAP d.o.o. Nova Gorica ("GOAP") und alternativ für die Zwecke von Incentive-Programmen für Mitarbeiter oder das Angebot an private Investoren. Die eigenen Aktien wurden jedoch weder für den Erwerb von GOAP noch für ein Incentive-Programm verwendet. Gemäß Art. 187(d) des bulgarischen Handelsgesetzes darf das Unternehmen diese eigenen Aktien nicht länger als ein Jahr nach dem Kauf halten. Daher werden die eigenen Aktien innerhalb der einjährigen gesetzlichen Frist, die am 30. Juni 2023 abläuft, privaten Anlegern an den regulierten Märkten vor allem der Frankfurter Wertpapierbörse und alternativ der Bulgarischen Wertpapierbörse angeboten. Mehr Informationen unter allterco.com .



Investor Relations Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Tel.: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



