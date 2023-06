Nie wieder Staubwischen und Abwaschen? In England wurde ein Roboter-Butler entwickelt, der Menschen künftig dabei helfen könnte, die Hausarbeit zu erledigen. Hausarbeit kann mitunter ziemlich nervig sein. Gemacht werden muss sie trotzdem. Doch was wäre, wenn all die ätzenden Tätigkeiten einfach an einen Roboter ausgelagert werden könnten? Wer diese Gedanken schon als Kind hatte, ist damit sicher nicht allein, und auch ein ehemaliger Mitarbeiter von OpenAI stellte sich die Frage nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...