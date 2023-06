Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hangzhou, China, die Gastgeberstadt der 19. Asiatischen Spiele und der 4. Asiatischen Para-Spiele, gab heute bekannt, dass sie 1 Million Geschenkpakete mit einer Vielzahl von Reisevorteilen im Rahmen von Lotterien verschenkt, um Besucher aus aller Welt willkommen zu heißen.Jedes Geschenkpaket enthält eine kostenlose 7-Tage-Karte für die U-Bahn in Hangzhou, Freikarten für Touristenattraktionen und eine Prepaid-Telefonkarte im Wert von 100 chinesischen Yuan (etwa USD 14). Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, 100.000 Freikarten für die Asienspiele zu gewinnen, so das Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Stadt Hangzhou.Besucher aus Übersee können sich über die offizielle Website (https://wgly.hangzhou.gov.cn/en/) von Hangzhou Tourism and Culture anmelden. Die Gewinner werden später per E-Mail benachrichtigt. Wenn sie nach Hangzhou kommen, können sie die Vorteile aktivieren, indem sie die Alipay-App herunterladen, um den Asian Games One Pass QR-Code für kostenlose Fahrkarten die für U-Bahn und Touristenattraktionen zu erhalten.Die globale Initiative zielt darauf ab, das Erlebnis der Touristen während der Asienspiele und der Para Spiele 2022 zu verbessern, die im September und Oktober in Hangzhou stattfinden werden. Die alte Hauptstadt mit ihrer atemberaubender natürlicher Schönheit und ihrem historischem Erbe ist auch als nationaler Vorreiter für die sozioökonomische Entwicklung und als Zentrum für digitale Technologieinnovationen bekannt.Einwohner des chinesischen Festlands können an der digitalen Verlosung des Geschenkpakets teilnehmen, indem sie in der Alipay-App nach "Asian Games" suchen und im Smart Hangzhou 2022-Miniprogramm auf "One Pass" klicken, oder über die Hangzhou Residents-App und das Discover Hangzhou-Miniprogramm.Das Smart Hangzhou 2022 Miniprogramm ist die erste digitale Serviceplattform für ein großes internationales Multisport-Event. Zusammen mit den Geschenkpaketen soll es Besuchern aus aller Welt in Hangzhou ein umfassendes digitales Serviceerlebnis für Essen, Transport, Reisen, Sightseeing, Shopping und Unterhaltung bieten.Die Geschenkpakete werden in drei Verlosungen vergeben. Die erste Charge von 400.000 Geschenkpaketen wird vom 1. bis 10. Juni zur Einschreibung geöffnet sein. Die zweite Charge von 200.000 Geschenkpaketen wird vom 1. bis 10. August zur Einschreibung bereit stehen. Die Bewerbung für die letzte Charge von 400.000 Geschenkpaketen läuft vom 10. bis 20. Oktober.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441000Bildunterschrift: Die Gastgeberstadt Hangzhou verschenkt 100.000 Eintrittskarten für die Asienspiele in 1 Million Geschenkpaketen an Touristen aus aller Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2090628/Gift_packs.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gastgeberstadt-hangzhou-verschenkt-100-000-eintrittskarten-fur-die-asienspiele-in-1-million-geschenkpaketen-fur-touristen-aus-aller-welt-301840514.htmlPressekontakt:Frau Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136004/5523282