HEINZ präsentierte heute "It Has to be HEINZ" eine neue globale Plattform, die erstmals in der 150-jährigen Geschichte der Marke eine einheitliche kreative Strategie verfolgt. Die Kampagne ist eine Hommage an die Marke und zelebriert die irrationale Liebe der Menschen zu HEINZ von den persönlichen Liebesaffären echter Fans mit der Marke bis hin zur Liebe und Sorgfalt bei der Herstellung ihrer Produkte.

Die globale Kreativplattform, die von der bisher größten Medieninvestition von Kraft HEINZ unterstützt wird, zeigt die einzigartige Liebe von Generationen von Menschen auf der ganzen Welt zu HEINZ, ob Ketchup, Beanz oder andere Produkte der Marke(z). Die Fan-Stories, die sich in den Kreativinhalten wieder finden wie HEINZ-Tattoos, das Mitführen von Würzpäckchen in der Handtasche und das Schmuggeln von Beanz-Dosen durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen stammen aus den sozialen Medien, aus Zeitungsartikeln oder aus Erzählungen.

"Als wir uns entschieden, die Marke auf einer globalen Markenplattform zu vereinen, tauchten wir in die Welt unserer Verbraucher ein und stellten fest, dass sie alle eines gemeinsam haben: den irrationalen Aufwand, den sie für HEINZ-Produkte leisten", so Diana Frost, Chief Growth Officer, North American Zone bei The Kraft HEINZ Company. "Als eine Marke, die von ihren Kunden besessen ist, haben wir ‚It Has to be HEINZ' als unser Liebeslied komponiert unsere Fans sind unsere Musen."

Seit über 150 Jahren setzt sich HEINZ dafür ein, das Gewöhnliche außergewöhnlich gut zu machen. Auch heute noch steht die einzigartige Qualität im Mittelpunkt der Überzeugungen und Praktiken der Marke, angefangen bei der sorgfältigen Auswahl der hochwertigsten Zutaten durch die sieben "Tomato Masters" bis hin zu dem Ziel, die Ketchup-Zutaten bis 2025 zu 100 Prozent aus nachhaltiger Produktion zu beziehen. Jeder Schritt wird gründlich durchdacht, um den unverwechselbare HEINZ-Geschmack jederzeit garantieren zu können.

"Unsere Fans mögen für HEINZ-Produkte irrationale Mühen auf sich nehmen, doch dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit: Wir sind genauso besessen von unseren Produkten wie sie und können es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen", berichtet Cristina Kenz, Chief Growth Officer, International Zone bei The Kraft HEINZ Company. "Diese irrationale Liebe treibt zugleich eine umfangreiche Transformation bei Kraft HEINZ voran. Wir halten mit dem Tempo der kulturellen Entwicklung Schritt, um unsere Verbraucher mit erkenntnisgestützten Innovationen und authentischen Markenerlebnissen zu überraschen und zu begeistern."

Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Wieden+Kennedy entwickelt wurde, zeigt fünf Spots im Vignettenstil mit wahren und womöglich wahren Geschichten, die die beispiellose Liebe der Menschen zu HEINZ Ketchup und Beanz zelebrieren. Die neue Plattform wird kanalübergreifend zu erleben sein und zielt auf große Reichweiten und wirkungsvolle Platzierungen im Fernsehen, in Onlinevideos, im Kino, in sozialen Netzwerken und in der Außenwerbung ab. "It Has to be HEINZ" wird in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland gestartet und soll im Verlauf der nächsten sechs Monate in weiteren Märkten eingeführt werden.

Über The Kraft HEINZ Company

Inspiriert von unserem Motto "Let's Make Life Delicious" treiben wir die Transformation bei The Kraft HEINZ Company (Nasdaq: KHC) voran. Bei allem, was wir tun, steht der Verbraucher im Mittelpunkt. Mit einem Nettoumsatz von etwa 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 verfolgen wir das Ziel, das Wachstum unserer legendären und aufstrebenden Lebensmittel- und Getränkemarken auf globaler Ebene zu unterstützen. Wir nutzen unsere Größe und Agilität, um die das gesamte Potenzial von Kraft HEINZ über ein Portfolio von sechs verbraucherorientierten Produktplattformen zu entfalten. Als Weltbürger wollen wir einen nachhaltigen, ethischen Einfluss ausüben und die Welt auf gesunde und verantwortungsvolle Weise ernähren. Erfahren Sie mehr über unsere Journey auf www.kraftheinzcompany.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

