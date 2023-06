Ehemaliger President von SAP® SuccessFactors® und Google Cloud Executive wird in Board of Directors aufgenommen

AlertEnterprise, der einzige Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Absicherung und Automatisierung der gesamten Personaleinsatzplanung, freut sich, die Einberufung von Greg Tomb, einer erfahrenen Führungskraft aus dem Technologiesektor, in das Board of Directors bekannt zu geben. Tomb bringt langjährige Erfahrungen in der Führung namhafter Software- und Cloud-Unternehmen mit, durch seine Tätigkeit bei SAP, als President von SAP SuccessFactors sowie durch Führungspositionen bei Google Cloud und Zoom.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005339/de/

Greg Tomb, former SAP® SuccessFactors® President and Google Cloud and Zoom executive joins AlertEnterprise's board of directors. (Photo: Business Wire)

"Wir sind sehr erfreut, Greg Tomb in unserem hochgeschätzten Board of Directors begrüßen zu dürfen. Seine reichhaltige Erfahrung bei der Förderung von Innovation und Wachstum im Markt für Personal-, Sicherheits- und Unternehmenssoftware wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Lösungen bereitstellen, die überragende Erlebnisse für Mitarbeiter schaffen, Produktivität und Sicherheit steigern und vor allem unseren Kunden dabei helfen, Leben zu retten", kommentiert Jasvir Gill, CEO und Gründer von AlertEnterprise.

Mit seinem Eintritt in das Board of Directors von AlertEnterprise wird Greg seine umfangreiche Erfahrung einsetzen, um die strategische Vision des Unternehmens weiterzuverfolgen. "Die AlertEnterprise-Plattform hilft Kunden, ihre kritischen Investitionen in Technologieplattformen wie SAP, Oracle, Workday und ServiceNow zu nutzen. Sie ermöglicht ein reibungsloses On- und Offboarding sowie ein umfassendes Management des Mitarbeiterlebenszyklus. Dieser Ansatz senkt nicht nur die Kosten, sondern mildert auch Risiken wie Insider-Bedrohungen in erheblichem Umfang. Auf diese Weise wird Sicherheit von einer Kostenstelle zu einem echten Business Enabler."

Über AlertEnterprise

AlertEnterprise ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für eine sichere Journey von der Einstellung bis in den Ruhestand. AlertEnterprise hat seinen Hauptsitz in Fremont, US-Bundesstaat Kalifornien, und hilft Unternehmen bei der Automatisierung, Absicherung und proaktiven Verwaltung des gesamten Mitarbeitererlebnisses unter Berücksichtigung von Compliance, Sicherheit und Datenschutz. Die Guardian-Plattform von AlertEnterprise ist eine SAP Endorsed App mit zertifizierter Integration in SAP SuccessFactors und SAP Fieldglass.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005339/de/

Contacts:

Willem Ryan

media@alertenterprise.com