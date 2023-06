Jakarta, Indonesien und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis feierte am 31. Oktober in Anwesenheit von 150 Gästen, darunter auch Vertreter der lokalen Regierung, den ersten Spatenstich für ein Werk für Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge.- Das neue Werk soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 Batteriesysteme für lokale Vorzeigemodelle liefern und damit ein EV-Ökosystem vervollständigen, das EV-Zellen, Batteriesysteme und Automobilhersteller umfasst.- Investiert insgesamt KRW 80 Mrd. (ca. 60 Mio. USD) für dieses neue Werk in der Nähe eines Automobilherstellers und eines Zell-Joint-Ventures, um die Effizienz der Versorgung zu maximieren.Hyundai Mobis hat mit dem Bau eines neuen Werks für EV-Batteriesysteme in Indonesien begonnen, das in der ersten Hälfte des nächsten Jahres fertiggestellt sein soll. Hyundai Mobis beabsichtigt, Indonesien als Stützpunkt zu etablieren, da sich das Land zum Herzen des ASEAN-Marktes entwickelt, und sich zu einem führenden Unternehmen im Ökosystem der Elektrifizierung zu entwickeln, das Zellen, Batteriesysteme und OEMs umfasst.Hyundai Mobis gab bekannt, dass es am 31. Dezember den ersten Spatenstich für das Batteriesystemwerk in Bekasi, West-Java (Jawa Barat), in den Außenbezirken von Java An der Zeremonie nahmen rund 150 Personen teil, darunter Mochamad Ridwan Kamil, Gouverneur der Provinz Westjava, der Botschafter der Republik Korea Lee Sang-deok, Oh Heung-sub, Senior Vice President of Electrification bei Hyundai Mobis, indonesische Regierungsvertreter, führende Vertreter der Industrie und örtliche Journalisten.Das Batteriesystemwerk in Indonesien wird ein solides Fundament für das globale Elektrifizierungsgeschäft von Hyundai Mobis bilden, das insbesondere auf den ASEAN-Markt abzielt. Aufbauend auf den reichhaltigen natürlichen Ressourcen des Landes beschleunigt die indonesische Regierung ihre Bemühungen, sich eine Führungsposition auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu sichern. Der Bedarf an EVs in der ASEAN-region, die sich auf Indonesien konzentriert, nimmt rapide zu.Hyundai Mobis wird Batteriezellen verwenden, die von dem Batteriezellen-Joint-Venture HLI Green Power geliefert werden, und sie zu Modulen verarbeiten, die einen Controller und einen Wärmeregler enthalten. Diese werden dann globalen Autoherstellern als große Batteriesysteme geliefert. Hyundai Mobis wird die Rolle eines Vermittlers spielen und das EV-Ökosystem vervollständigen.Das Werk von Hyundai Mobis in Indonesien wird sich im Industriekomplex Deltamas, etwa 60 km südöstlich der Hauptstadt Jakarta, befinden. Es ist 3 km vom Werk der Hyundai Motor Company in Indonesien und 10 km von HLI Green Power entfernt, was die Effizienz der Lieferung des Batteriesystems maximieren wird.Für das Werk hat die Hyundai Motor Group insgesamt 60 Mio. USD auf einer Grundstücksfläche von rund 33.000\u33a1 investiert. Die Batteriesysteme werden zunächst für die Flaggschiff-EV-Modelle geliefert, die nächstes Jahr in Südostasien auf den Markt kommen sollen.Die indonesische Regierung hat Berichten zufolge die für den Bau der Anlage notwendigen administrativen Angelegenheiten sehr unterstützt, was im Einklang mit ihrer Politik zur Stärkung des lokalen Elektrofahrzeug-Marktes und des Ökosystems steht. Sie haben uns nicht nur beim Baugenehmigungsverfahren, sondern auch bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, den Logistikkosten und den Steuervorteilen tatkräftig unterstützt.Oh Heung-sub, Senior Vice President of Electrification, bei Hyundai Mobis, dankte der indonesischen Regierung für ihre großzügige Unterstützung und sagte: "Hyundai Mobis wird ein Partner für Indonesien werden und eine zentrale Rolle beim Aufbau des Ökosystems für Elektrofahrzeuge spielen."Hyundai Mobis hält die Hälfte der Anteile (Hyundai Mobis 25 %, Hyundai Motors 15 %, Kia 10 %) an der Gesamtinvestition der Hyundai Motor Group in HLI Green Power, einem Gemeinschaftsunternehmen für Batteriezellen, das derzeit in der Nähe des örtlichen Werks des Unternehmens gebaut wird. Mit dem Aufschwung des ASEAN-Marktes will Hyundai Mobis das indonesische Werk zu einer langfristigen strategischen Basis ausbauen und entwickeln, die in der Lage ist, Großkunden weltweit zu bedienen.Hyundai Mobis produziert derzeit sowohl in Korea als auch in Europa (Tschechische Republik, Slowakei) EV-Komponenten, einschließlich Batteriesysteme. Im Oktober letzten Jahres kündigte das Unternehmen einen Plan an, bis 2030 1,3 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Produktionsbasis für die Elektrifizierung in Nordamerika auszubauen. Derzeit baut Hyundai Mobis insgesamt fünf weitere Werke für Elektrifizierungs-Komponenten in Alabama und Georgia, USA.Dies wird die Elektrifizierung-Wertschöpfungskette vervollständigen, die große Kontinente von Asien (Korea und Indonesien) über Europa bis nach Nordamerika verbindet. 