Gilching (pta/01.06.2023/21:45) - Der Vorstand der Dr. Hönle AG hat sich nach dem Wechsel des Vorstandsvorsitzenden (CEO/CFO) in den letzten Wochen intensiv mit allen Segmenten und Geschäftsfeldern der Hönle Gruppe auseinandergesetzt.

In diesem Zusammenhang kommt der Vorstand zu einer Neueinschätzung sowohl der Lage als auch des Ausblicks der Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023. Im Zuge dessen hat er entschieden, die Produktlinie der mobilen SteriWhite Air Luftentkeimungssysteme nach Abklingen der Corona-Pandemie aufgrund fehlender Erfolgsaussichten nicht weiter fortzuführen. Der Vorstand hat im Zusammenhang mit der Aufgabe der Produktlinie beschlossen, neben der bereits erfolgten Teilabwertung der Luftentkeimungsgeräte nun den Lagerbestand sowohl an Geräten als auch an Komponenten für diese Geräte vollständig abzuwerten (liquiditätsneutral). Die Produktlinie der industriellen UVC-Luftentkeimung wird hingegen weitergeführt.

Zudem erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr Umsätze und Ergebnisse die unter den geplanten Werten liegen werden, sowie einen erhöhten Personalaufwand in der Dr. Hönle AG, der maßgeblich im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des ehemaligen Vorstands steht.

Insgesamt erwartet der Vorstand nun für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 100 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Bisher war er von einem Umsatz, der unter dem des Vorjahres (126,5 Mio. EUR) liegt, ausgegangen.

Ferner erwartet er ein Betriebsergebnis (EBIT) ohne Einmaleffekte von 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR sowie negative Einmaleffekte in Höhe von 13,5 Mio. EUR, die überwiegend mit der Aufgabe der Produktlinie der mobilen Luftentkeimungssysteme verbunden sind. Insgesamt geht er damit von einem Betriebsergebnis (EBIT) von -7 Mio. EUR bis -8 Mio. EUR aus. Bisher war der Vorstand von einem Betriebsergebnis (EBIT) ausgegangen, das deutlich über dem bereinigten Betriebsergebnis des Vorjahres (8,9 Mio. EUR) liegt.

Sämtliche Geschäftsfelder der Hönle Gruppe werden trotz der veränderten Prognose voraussichtlich ein positives Betriebsergebnis und in Summe einen positiven operativen Cashflow erzielen.

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Wasser-, Luft- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

