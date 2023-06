SkyCloud ist bereit, konkurrenzlose Effizienz und Intelligenz freizusetzen

Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT), gab heute die Veröffentlichung der neuesten Version von Digi SkyCloud bekannt, einer hochmodernen Lösung zur Überwachung, Analyse und Steuerung von Felddaten. Das Update 23.5 von SkyCloud führt eine Reihe neuer Funktionen ein, die den Anwendern eine mühelose Integration von Systemen mit Remote-Überwachungs- und -Steuerungslösungen gewähren. Diese Flexibilität und optimale Effizienz machen SkyCloud ideal für die industriellen, landwirtschaftlichen und umwelttechnischen Branchen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005485/de/

Digi International Introduces Bold New Features to SkyCloud for Enhanced Industrial Monitoring and Control Solutions (Graphic: Business Wire)

Administratoren von Unternehmen können jetzt ihre Implementierung und Benutzerbasis besser managen. Im Vordergrund dieser Version stehen die Einführung von REST-APIs und die Möglichkeit, Gerätekonfigurationen über Gerätegruppen hinweg einzusetzen. Zu den weiteren Highlights der neuesten SkyCloud-Version gehören eine intuitive Benutzeroberfläche und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Mit einem modernen Erscheinungsbild bietet SkyCloud jetzt verbesserte Such- und Filterfunktionen, eine Schnellansicht-Kachelseite mit benutzerorganisiertem Gerätestatus und eine Benutzerrollenverwaltung für Unternehmensadministratoren.

"Durch die Überarbeitung von SkyCloud und die weitere Integration der Plattform mit Digi Connect Sensor+ und Z45 Industrial Controllern bieten wir unseren Kunden ein unvergleichliches Maß an Datensicherheit, betrieblicher Vorhersagbarkeit und verwertbaren Erkenntnissen", so Brian Kirkendall, General Manager und Senior Vice President of Infrastructure Management bei Digi. "Diese Lösungen, die auf zuverlässigen Daten und benutzerfreundlichen Funktionen basieren, ermöglichen es unseren Kunden, ihre industriellen Anlagen effizient zu verwalten, zu überwachen und zu steuern und so die Sichtbarkeit und Intelligenz in all ihren Abläufen zu verbessern."

Dieses jüngste Cloud-Update unterstreicht Digis langjähriges Engagement, umfassende Lösungen für die industrielle Überwachung und Steuerung in verschiedenen Branchen anzubieten, einschließlich Wassermanagement, Präzisionslandwirtschaft und Umwelt-Compliance. Das Anfang 2023 eingeführte Digi Connect Sensor+ in Verbindung mit SkyCloud stellt Unternehmen nahtlose Fähigkeiten zur Datenerfassung und Visualisierung von Remote-Felddaten zur Verfügung. Innerhalb von Minuten können Unternehmen Sensoren konfigurieren, Schwellenwerte für Alarme festlegen und wertvolle visuelle Einblicke gewinnen. Dies ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Funktionen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) in nur wenigen Tagen.

Digi International übernahm die SkyCloud-Plattform im Rahmen der Übernahme von Ctek im Jahr 2021.

"Nach der Akquisition von Ctek haben wir gezielt in Überwachungs- und Kontrolllösungen investiert, und die neueste Version von SkyCloud ist ein weiterer spannender Schritt auf unserem Weg in die Zukunft", so Kirkendall weiter. "Wir freuen uns auf die SkyCloud-Roadmap und die neuen Funktionen, die wir in den kommenden Quartalen auf den Markt bringen werden."

Verfügbarkeit

Digi Connect Sensor+ mit SkyCloud ist ab sofort käuflich zu erwerben.

Entdecken Sie die Lösungen hier:

Digi SkyCloud

Digi Connect Sensor+

Digi Monitoring und Control Solutions

Über Digi International

Digi International, (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu erstellen und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu implementieren und zu managen. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden geholfen, über 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden Tendenz steigend. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Digi unter www.digi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005485/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Peter Ramsay

Global Results Communications

digi@globalresultspr.com

949.307.5908