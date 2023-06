Das Projekt BalticSeaH2 schafft ein großflächiges, grenzüberschreitendes Tal rund um die Ostsee. Das Haupttal liegt dabei zwischen Südfinnland und Estland.

BalticSeaH2 baut das erste bedeutende, grenzüberschreitende Wasserstofftal in Europa auf. Ziel ist es, eine integrierte Wasserstoffwirtschaft rund um die Ostsee zu schaffen, um die Selbstversorgung mit Energie zu ermöglichen und die Kohlenstoffemissionen der verschiedenen Industrien zu minimieren. An dem Projekt sind 40 Partner aus neun Ländern des Ostseeraums beteiligt. Der Zusammenschluss lokaler Gebiete zu einem breiteren Tal unterstützt die Schaffung einer integrierten, interregionalen Wasserstoffwirtschaft, die es in dieser Größenordnung in Europa bisher noch nie in der Form gegeben hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005648/de/

BalticSeaH2 builds the first significant, cross-border hydrogen valley in Europe. (Photo: Business Wire)

Das Gebiet zwischen Finnland und Estland ist ein optimaler Standort für einen grenzüberschreitenden Wasserstoffmarkt. Die notwendige Infrastruktur Erdgaspipelines, Stromnetze und ein aktiver Schiffsverkehr sind im Finnischen Meerbusen bereits vorhanden. Das Projekt wird dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen des bestehenden Schiffsverkehrs zu reduzieren. Darüber hinaus bereitet Gasgrid Finland bereits eine Wasserstoffinfrastruktur vor: Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, Baltic Sea Hydrogen Collector und Nordic Hydrogen Route ermöglichen ein starkes Wachstum der Wasserstoffwirtschaft und der Wasserstoffmärkte im Ostseeraum.

Die BalticSeaH2-Projekte ermöglichen 25 Demonstrations- und Investitionsfälle, um die verschiedenen Sektoren der Wasserstoffwirtschaft zu präsentieren, die sich auf über 4.000 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen belaufen. Das Produktionspotenzial für Wasserstoff wird bis zum Ende des Projekts 100.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erreichen. Der Wasserstoff und seine Derivate können von verschiedenen Industrien, die durch das Projekt zusammengebracht wurden, genutzt oder verkauft werden.

ABB entwickelt und demonstriert zum Beispiel in Zusammenarbeit mit seinen Partnern Brennstoffzellenlösungen der Megawattklasse, die einen emissionsfreien Seeverkehr ermöglichen. Ein weiteres wichtiges Ziel von ABB ist die Optimierung des Zusammenspiels zwischen den verschiedenen Sektoren des Wasserstofftals und der gesamten Wertschöpfungskette mithilfe digitaler Plattformen.

Das finnische Energieunternehmen Helen beabsichtigt, grünen Wasserstoff mit einem PEM-Elektrolyseur zu produzieren. Die erste Pilotanlage soll bis 2024 in Betrieb gehen und vor allem den Schwerlastverkehr bedienen. Der Wasserstoff kann auch in Containern an den Bedarf der Industrie geliefert werden. Die Fakultät senkt die Kohlendioxidemissionen im Verkehr und bei der Fernwärmeerzeugung um 400.000 Tonnen innerhalb des 20-jährigen Lebenszyklus der Anlage. Mit dem Pilotprojekt zur Wasserstoffproduktion kann Helen das nötige Fachwissen und die Fähigkeiten für eine breit angelegte Power-to-X-Produktion aufbauen.

Finnland hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2035 kohlenstoffneutral zu werden, was durch unser bedeutendes Windkraftpotenzial unterstützt wird. Die Herstellung und Veredelung von sauberem Wasserstoff für die Industrie, den Transport und für neue Produkte schafft neue Exportchancen. Das BalticSeaH2-Projekt bietet die Voraussetzungen für die Schaffung eines schnell wachsenden Marktes für sauberen Wasserstoff, um die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft im Ostseeraum und in ganz Europa zu beschleunigen.

Das Projekt startet Anfang Juni und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Konsortium umfasst 40 Partner aus neun Ländern des Ostseeraums: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden. Das Projekt und das Konsortium wurden von der finnischen CLIC Innovation vorbereitet, die auch der Koordinator des Projekts ist. Gasgrid Finland ist ein Co-Koordinator für die Zusammenarbeit in diesem Projekt. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 33 Millionen Euro und wird von der EU mit 25 Millionen Euro gefördert. Die Clean Hydrogen Partnership unterstützt europäische Wasserstoff-Tal-Projekte mit RePowerEU-Mitteln der Kommission.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005648/de/

Contacts:

Pressekontakte:



Jatta Jussila, CLIC Innovation

CEO, CLIC Innovation

T. +358 40 825 6500

jatta.jussila@clicinnovation.fi



Sara Kärki, Gasgrid

Senior-Vizepräsidentin bei Gasgrid Finland Oy und COO Gasgrid vetyverkot Oy

sara.karki@gasgrid.fi

T. +358 40 158 1722



Interviewanfragen über die Gasgrid Kommunikation: satu.linkola@gasgrid.fi, T. 046 877 3392



Simo Säynevirta

Leiter des ABB Green Electrification Ökosystems

Vorsitzender bei Hydrogen Cluster Finland

simo.saynevirta@fi.abb.com

T. +358 50 332 4475



Jaana Viitakangas, Helen

Entwicklungsleiterin, Wasserstoff und P2X, Helen

jaana.viitakangas@helen.fi

T. +358 44 751 3879