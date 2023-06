Am heutigen Tag erholte sich Gold bis um 20:50 Uhr mit einem Kursgewinn um + 0,7 % auf 1976 USD nach einem vor allem ermutigenden weiteren Nachlassen des Preisdrucks im US-Industrie-Einkaufsmanager-Segment erneut und brach damit nicht nur seinen vom Rekordhoch von 2080 USD aus seit dem 03.05. eingeleiteten Korrekturtrend heute deutlich, sondern schwenkte nun auch erstmals wieder in seine wichtigste horizontale Widerstandszone von rd. 1970 - 1985 USD ein.Gold (TVC:GOLD) befestigte sich heute bis um 20:50 Uhr weiter um + 0,7 % auf 1976 USD, was zweifellos sowohl der sehr ...

