BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius bricht zu einer einwöchigen Reise durch mehrere Staaten Asiens auf. Erste Station ist am Freitag Singapur, wo der SPD-Minister an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teilnimmt. Bei dem internationalen Treffen geht es sowohl um wachsenden Einfluss und Machtansprüche Chinas als auch um Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Pistorius wird im Anschluss weiter nach Indonesien und Indien reisen. Die Bundesregierung hat sogenannte Leitlinien zum Indo-Pazifik erstellt, in denen es um ein stärkeres Engagement Deutschlands in der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Region geht./cn/DP/ngu