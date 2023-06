Sie ist eine der größten Regionalbanken des Landes. Doch nicht nur das. In den vergangenen 10 Jahren konnten Anleger inklusive Dividende insgesamt 160 Prozent Gewinn einfahren. Mit dem Vergleichsindex KBW Regional Banking waren im selben Zeitraum nur rund 74 Prozent drin. Doch auch diese Top-Adresse wurde in der Bankenkrise im März dieses Jahres hart getroffen - nun bahnt sich mit der laufenden Umstrukturierung das Comeback an. Für Anleger ergibt sich damit eine heiße Gewinnchance. Warum das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...