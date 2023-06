Die Schuldenkrise in den USA ist entschärft. Der US-Senat verabschiedete in der Nacht auf Freitag den am Wochenende ausgehandelten Deal zwischen Demokraten und Republikanern. Broadcom kann seinen Gewinn deutlich steigern. Das Umsatzwachstum und der Ausblick begeistern die Anleger jedoch nicht, die mit hohen Erwartungen in den Bericht gegangen sind. CA Immo zieht sich aus Ungarn zurück. Nach Rumänien wird man auch alle Immobilien in Ungarn zum Verkauf stellen.Der asiatische Aktienhandel zeigt sich am letzten Handelstag der Woche von seiner freundlichen Seite. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...