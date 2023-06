Der DAX dürfte am Freitag auf Erholungskurs bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung 16.000 Punkte machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15.927 Punkte. Eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet, da der Gesetzentwurf nun auch im Senat gebilligt wurde.Nun richten sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Jobdaten gelten im Kampf gegen die hohe Inflation ...

