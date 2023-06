EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Projekt Smartbroker 2.0 schreitet planmäßig voran; zusätzliche Vergünstigungen für Anleger durch neue Derivate-Partnerschaften mit BNP Paribas und Citi Mit HSBC, Morgan Stanley, UBS, Vontobel, BNP Paribas und Citi verfügt der Smartbroker nun über sechs namenhafte Derivate-Partner mit besonders günstigen Konditionen

Das Projekt Smartbroker 2.0 wird termingerecht abgeschlossen; Anfang Juli soll das künftige Layout für Smartphone-App und Webanwendung präsentiert werden

Interessenten werden sich außerdem zeitnah für einen Early-Access anmelden und anschließend die neue Trading-Umgebung ausprobieren können



Berlin, 2. Juni 2023 Die Smartbroker Holding AG (bis zur Umfirmierung wallstreet:online AG, ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) erzielte in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte beim Projekt Smartbroker 2.0 - der Weiterentwicklung ihres mehrfach ausgezeichneten Online-Brokers für private Anlegerinnen und Anleger. [1] Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der neuen Frontends und zentrale Backend-Funktionen sowie die Integration der Partnerunternehmen. Depotführung und Transaktionsabwicklung werden künftig von der Baader Bank übernommen. [2] Die Entwicklungsarbeiten am Projekt Smartbroker 2.0 sind im Plan Die Weiterentwicklung wird auf Basis der bestehenden Erlaubnis der Smartbroker AG zur Erbringung der Anlage- und Abschlussvermittlung planmäßig realisiert. Einen ersten Einblick werden Kunden bereits im Juli erhalten: In einigen Wochen sollen die neue Markenidentität und das künftige Layout der Smartphone-App und der Webanwendung vorgestellt werden. Darüber hinaus werden sich Interessenten für einen Early Access vormerken können - also den Zugang für die erste Phase nach dem Relaunch. Neben der Vorbereitung der bevorstehenden Markteinführung von Smartbrokers 2.0 arbeitet das Unternehmen unter anderem an der laufenden Verbesserung des bestehenden Brokerage-Angebots. Schon heute können Smartbroker-Kunden sämtliche in Deutschland zugelassene Retail-Derivate wie Zertifikate und Optionen aller Anbieter zu günstigen Konditionen handeln. Die neu eingeführten Silber-Partnerschaften bieten ab sofort zusätzliche Vergünstigungen für Kunden des Smartbrokers. So können sämtliche der gegenwärtig ca. 390.000 von BNP Paribas und Citi begebenen Derivaten zu einem Vorzugspreis von lediglich € 2,00 [3] , pro Order gehandelt werden. [4] Einzige Voraussetzung ist ein Ordervolumen von mindestens € 500. Neue Derivate-Partnerschaften mit BNP Paribas und Citi Mit ihrem Angebot reihen sich diese beiden Banken in die Vorzugsgruppe der vorhandenen Kooperations-Partner ein. Mit HSBC, Morgan Stanley, UBS und Vontobel verfügt der Smartbroker bereits über vier Derivatepartner mit stark vergünstigten Produkten, die in der Finanzcommunity seit vielen Jahren ein hohes Ansehen genießen. Mit BNP Paribas und Citi kommen nun zwei namenhafte Emittenten hinzu, die vor allem durch ihr breites Produktspektrum und attraktive Konditionen punkten. Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, zu den neuen Silber-Partnerschaften: "Von Anfang an haben wir gesagt, dass wir etwaige Vorteile an unsere Kunden weitergeben werden und das ist auch jetzt wieder der Fall. Durch die Zusammenarbeit mit BNP Paribas und Citi stehen unseren Kunden ab sofort mehr Derivate zu besonders günstigen Preisen zur Verfügung. Unser Anspruch ist es, den besten und zugleich günstigsten Broker Deutschlands zu entwickeln und ich freue mich sehr, dass wir unser Angebot nun mit zwei attraktiven Partnern weiter ausbauen können."



Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.



