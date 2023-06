Nach einigen fehlgeschlagenen Werbeaktionen müssen Target, Anheuser Bush & Co. in den USA nun massive Boykotte hinnehmen. Neben den Umsätzen fallen damit auch die Aktien. Doch sind diese verbilligten Werte jetzt ein Kauf? Seit einigen Jahren versuchen manche Unternehmen regelmäßig durch Werbeaktionen oder bestimmte Produktlinien politische Statements zu setzen. Gerade in den USA kommt dies aber gar nicht gut an und die Umsätze sowie Aktienkurse brechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...