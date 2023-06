In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 5,25%-Anleihe 2019/24 der FCR Immobilien AG (WKN A2TSB1) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv" eingestuft und mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die KFM-Analysten heben besonders hervor, dass die FCR Immobilien AG im Laufe der Zeit mit einem resilientem Geschäftsmodell ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen konnte. Die Fokussierung auf Handelsimmobilien und hier insbesondere auf Fachmärkte, Nahversorger und Drogeriemärkte erweist sich nach Meinung der Analysten als "vorteilhaft und widerstandsfähig" gegenüber der verschärften wirtschaftlichen und geopolitischen Lage. Durch indexierte Mietverträge, weitere Erfolge im Asset Management und ein deutlich gewachsenes Immobilienportfolio konnten auch die gestiegenen Zinsen kompensiert werden. Aufgrund der vorausschauenden Maßnahmen und des robusten Geschäftsmodells sei es der FCR-Gruppe gelungen, in dieser Zeit weiter zu wachsen und das Geschäftsjahr 2022 sogar mit Bestwerten im operativen Geschäft abzuschließen, so die KFM-Analysten, die auch eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Lage für realistisch erachten.

