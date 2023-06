Der Goldpreis konnte gestern weiter zulegen und nähert sich erneut der 2.000-Dollar-Marke. Der Grund: Es gab verhältnismäßig schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So verzeichnete das verarbeitende Gewerbe in den USA im Mein den siebten Monat in Folge mit einem Rückgang bei den Auftragseingängen.Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen zwar auf den ersten Blick stark aus, doch die neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Jetzt wird heute der große ...

