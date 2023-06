Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet, nach drei Verlusttagen in Folge konnte der ATX gestern eine Verbesserung von 0,6% erzielen. Auf konjunktureller Ebene stand die Veröffentlichung von Verbraucherpreiszahlen im Fokus, die Inflation in der Eurozone hat im Mai deutlich nachgegeben. Die Jahresrate fiel von 7,0 Prozent im Vormonat auf 6,1 Prozent, im Durchschnitt hatten die Analysten einen Rückgang auf 6,5 Prozent erwartet, der überraschend deutliche Rückgang der Kerninflation macht Hoffnung, dass die EZB die Zinsschraube nicht überdrehen muss. Auch die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab, wie gestern bekannt gegeben wurde, im Mai gab es laut ...

