ADS (VB +0,9%) / PUM (VB +1,5%) Lululemon hebt Ausblick an CEC (VB +3,3%)Ceconomy setzt auf Schub aus dem Online-Handel: Höhere Profitabilität geplant EVT (VB +1,5%)Evotec erhält Förderung von Open Philanthropy für die Entdeckung von RNA-basierten Therapien gegen Henipaviren FRA Frankfurter Landebahn wieder in Betrieb HGEA (VB -5,0%)hGears AG passt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 an HNL (VB -5,4%)Dr. Hönle - Vorstand erwartet im laufenden GJ Umsätze und Ergebnisse die unter den geplanten Werten liegen SAP SAP-CEO Christian Klein sieht den Softwarekonzern gut gerüstet für weitere Akquisitionen TKA Der neue CEO Miguel Angel Lopez Borrego will die Umstrukturierung des Industriekonzerns vorantreiben WFA (VB +8,0%)Weng Fine Arts hat seinen Aktienrückkauf verlängert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...