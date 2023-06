Die Cyber-Security-Aktien von CrowdStrike (WKN: A2PK2R) erlebten am Donnerstag einen wilden Ritt. Nach -10% kurz nach Handelsstart sprang der Titel zur Mitte der Handelszeit auf den Ausgangskurs bei etwa 159 US$ zurück. Doch was verursachte die Volatilität? Und wie sollten Anleger damit umgehen? CrowdStrike vorgestellt CrowdStrike Holdings ist ein US-amerikanischer Cyber-Security-Spezialist mit Hauptsitz im kalifornischen Sunnyvale. Es bietet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...