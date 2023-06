Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG



Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzrekord in Höhe von 460 Mio. EUR (+32 % ggü. VJ) abgeschlossen

Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert +68,1%

Laut dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 ist es der UniDevice AG im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, die Umsatzerlöse auf einen Rekordwert in Höhe von 460,52 Mio.EUR (VJ: 348,03 Mio. EUR) zu steigern und somit den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte zu erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Umsatzanstieg von +32,3%. Während das operative Geschäft im ersten Quartal noch von internationalen Lieferkettenstörungen negativ beeinträchtigt war, verbesserten sich im Laufe des Geschäftsjahres die erschwerten Rahmenbedingungen etwas, wodurch die operative Geschäftsentwicklung auf Umsatz- und Absatzebene deutlich zugelegt hat. Der erzielte Umsatz liegt sichtbar oberhalb unserer Prognosen vor Bekanntwerden der vorläufigen Zahlen, in denen wir Umsatzerlöse in Höhe von 424,60 Mio. EUR erwartet hatten.



Analog zur positiven Umsatzentwicklung und Verbesserung des Rohertrags konnte das Unternehmen auch auf Ergebnisebene überproportional zum Vorjahr zulegen. In diesem Zusammenhang ist es dem Unternehmen gelungen, das EBIT von 3,08 Mio. EUR (GJ 2021) auf 4,71 Mio. EUR (GJ 2022) zu erhöhen und gleichzeitig wurde auch die EBIT-Marge von 0,9% (GJ 2021) auf 1,0% (GJ 2022) gesteigert. Auch das Nachsteuerergebnis wurde im Rahmen der starken operativen Entwicklung deutlich verbessert. Demnach wurde der Jahresüberschuss um 68,1 % auf 2,90 Mio. EUR (VJ: 1,72 Mio. EUR) erhöht. In unseren Prognosen vor den vorläufigen Zahlen hatten wir für das GJ 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3,54 Mio. EUR geschätzt und waren damit etwas optimistischer.



Vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2022 hatte die UniDevice AG am 28.04.2023 bereits die Zahlen zum Q1 2023 publiziert, in denen mit einem Umsatzanstieg um 32,2 % auf 104,36 Mio. EUR (Q1 2022: 74,42 Mio. EUR) und einem Periodenergebnis in Höhe von 0,38 Mio. EUR (Q1 2022: -0,43 Mio. EUR) eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung sichtbar wird. Mit dem Q1-Bericht hat das UniDevice-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht, wonach mit Umsatzerlösen von mehr als 500 Mio. EUR und einem Gewinn von mehr als 3,0 Mio. EUR gerechnet wird. Mit dem nun vorliegenden Geschäftsbericht wurde die Guidance bestätigt, wenngleich beim Periodenergebnis nun kein konkreter Wert mehr genannt, sondern nur noch das Übertreffen des Vorjahreswertes in Aussicht gestellt wird.

Wir hatten im Rahmen der Research Note zu den Q1-Zahlen unsere Schätzungen überarbeitet und weitestgehend an die Guidance der Gesellschaft angepasst. Da diese nun bestätigt wurde, nehmen wir keine Änderungen bei unseren Prognosen vor.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir auch das bisherige Kursziel in Höhe von 3,10 EUR (bisher: 3,10 EUR). Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 1,47 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

















Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27121.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 01.06.2023 (12:03 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 02.06.2023 (09:00 Uhr)

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

