Baierbrunn (ots) -Es soll die schönste Zeit des Jahres sein - auch mit Diabetes. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" hat 13 Tipps zusammengestellt, damit Sie mit einem sicheren Gefühl in den Urlaub starten können.Zum Beispiel: Genug Diabetesbedarf einpacken. Für den Urlaub ist es ratsam, die doppelte Menge an Medikamenten, Insulin und Teststreifen mitzunehmen, als die, die man für die Zeit des Urlaubs braucht. Eventuell Ersatz-Messgerät, -Pen und Einmalspritzen. Im Flieger gehört alles ins Handgepäck!Achtung auch bei Zeitverschiebung: Besprechen Sie vor der Reise mit Ihrem Arzt, ob und wie Sie Ihre Tabletten- oder Insulindosis anpassen sollten.Nutzen Sie Ihre Ferien, um das zu tun, wonach Ihnen der Sinn steht. Und befreien Sie sich von dem Gedanken, Pflichtprogramme abarbeiten zu müssen. Urlaub ist die Zeit für Ihre Bedürfnisse. Und nach den Ferien gilt: Urlaubsgefühl bewahren! Machen Sie sich doch schon unterwegs Notizen, was Ihnen gefällt, oder dokumentieren Sie es in Fotos - und kommen daheim darauf zurück.Grundsätzlich gilt: Auch mit Diabetes gelingt ein erholsamer Urlaub. Wichtig ist, sich so vorzubereiten, dass Sie mit einem sicheren Gefühl starten. Aus psychologischer Sicht wird eine Auszeit zum Beispiel dadurch perfekt, dass man Überraschungen offen gegenüber ist. Und so einen Gegenpol zum Alltag schafft.Alle 13 Tipps finden Sie in der aktuellen Ausgabe des "Diabetes Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 06/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5523425