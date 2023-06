Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Inflations- und Zinssorgen trotz mehrheitlich robuster Daten etwas zurückgekommen, so die Analysten der Helaba.Es bleibe abzuwarten, welchen Einfluss der heute anstehende Arbeitsmarktbericht haben werde, denn Hinweise auf eine nennenswerte Abkühlung der Beschäftigungsdynamik gebe es für den Monat Mai nicht. Der Zinsvorteil der USA gegenüber der Eurozone habe sich wieder reduziert - sowohl nominal als auch real. Dies stütze den Euro, während sich am europäischen Rentenmarkt der Renditerückgang unter Schwankungen fortsetze. Am Aktienmarkt sei es nach den Verlusten der vergangenen Tage zu einer Erholung gekommen - wohl auch, weil der Schuldenstreit in den USA beigelegt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...