Die Gegenbewegung beim DAX nach dem schwachen Wochenauftakt läuft auch am Freitag weiter. Mit einem deutlichen Plus kratzt der deutsche Leitindex inzwischen bereits wieder an der 16.000-Punkte-Marke und profitiert dabei vor allem von der Einigung im US-Schuldenstreit. Im DAX-Check werden zudem Adidas, Airbus, Fresenius, Munich Re und Vonovia genauer unter die Lupe genommen.

