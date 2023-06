Titel

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte bei der Porsche Automobil Holding-Aktie (ISIN: DE000PAH0038) ein weiterer Kursanstieg bevorstehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Porsche-Automobil-Holding-Aktie befindet sich seit dem Verlaufstief Ende April bei 48,38 EUR in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte die Aktie am 05. Mai den 10er-EMA und am 12. Mai den 50er-EMA nach oben durchbrechen und damit Stärkesignale generieren. Am 22. Mai kam es zudem zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA. Das bisherige Verlaufshoch wurde am 22. Mai bei 55,90 EUR erreicht. Dann startete eine Korrektur, die am Vortag möglicherweise bereits ausgelaufen sein könnte.

Charttechnischer Ausblick: Das Porsche-Papier könnte die bullische Vortageskerze leicht über dem 10er-EMA bestätigen und vor einer weiteren Aufwärtsbewegung stehen. Solange sich die Aktie über dem 10er-EMA halten kann, ist eher mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 55,90 EUR, darüber wäre dann ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstand im Bereich von 57,20 EUR zu erwarten. Eintrüben würde sich die Lage erst wieder mit einem Kursrückgang unter den 50er-EMA bei 52,70 EUR."

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 53,20 Euro notierte, zumindest auf 55,90 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 54 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding-Aktie mit Basispreis 54 Euro, Bewertungstag 13.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000HC2DN87, wurde beim Porsche Automobil Holding-Aktienkurs von 53,20 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 55,90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,491 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Porsche Automobil Holding-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,491 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN22RB2, wurde beim Porsche Automobil Holding-Kurs von 53,20 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn die Porsche Automobil Holding-Aktie in nächster Zeit auf 55,90 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,54 Euro (+64 Prozent) erhöhen - sofern die Porsche Automobil Holding-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche Automobil Holding-Aktien oder von Hebelprodukten auf Porsche Automobil Holding-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

