Veitsbronn (ots) -Bereits zum sechsten Mal seit 2012 hat lavera NATURKOSMETIK das GREEN BRAND Germany Validierungsverfahren erfolgreich bestanden und erhielt das international anerkannte Gütesiegel für ökologische Nachhaltigkeit.Große Freude und Stolz bei der Laverana GmbH & Co. KG in Hannover: vor Kurzem erhielt das Unternehmen für die lavera NATURKOSMETIK erneut die Auszeichnung als GREEN BRAND Germany und konnte nach der fünften Re-Validierung eindrucksvoll beweisen, dass ökologische Nachhaltigkeit in der DNA tief verwurzelt ist. So konnte lavera das Ergebnis - das bereits seit 2012 auf höchstem Niveau ist - erneut verbessern und damit beweisen, dass die stetigen Verbesserungen im Nachhaltigkeitsbereich höchste Priorität im Unternehmen haben.Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation, überreichte im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Firmensitz, das Zertifikat für das neue Gütesiegel zu den GREEN BRANDS Germany 2023/2024 und lobte die eindrucksvollen Ergebnisse der Re-Validierung. " Wir gratulieren lavera NATURKOSMETIK zu dem herausragenden Validierungsergebnis und der erneuten Steigerung auf dem GREEN BRAND Index. GREEN BRAND ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Die Beurteilungskriterien sind wissenschaftlich betreut, transparent sowie nachprüfbar und werden unabhängig kontrolliert. Erst wenn eine Marke (und somit das Unternehmen dahinter) überall vorbildliche, nachhaltige Arbeit leistet, vergibt GREEN BRAND das begehrte europäische Gütesiegel. Als Dachmarke setzt GREEN BRAND damit im B2B-Bereich und auch im B2C-Bereich neue Maßstäbe als Qualitätsbestätigung sowie Entscheidungshilfe für Verbraucher*innen."Das gesamte lavera-Team zeigte sich hocherfreut - Dr. Phillip Haase meinte: "Für die Auszeichnung als GREEN BRAND geht es bei lavera in die Tiefe. Experten durchleuchten mit 60 Prüfkriterien nicht nur die Marke, sondern jeden Schritt der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Im Dezember wurden wir gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 ausgezeichnet, dem bedeutendsten Award in Europa - und treten damit als Vorreiter seit 35 Jahren den Beweis an, dass man ökologisches, ökonomisches und soziales unter einen Hut bringen kann. Umso mehr freuen wir uns, dass auch die Marke lavera mit der Auszeichnung des europäischen Gütesiegels GREEN BRAND eine nachhaltige Vorreiterrolle in Europa einnimmt."GREEN BRANDSGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken auszeichnet und das GREEN BRANDS Gütesiegel verleiht.Das GREEN BRAND-Gütesiegel gibt es seit 2012 und beschreibt objektiv nachhaltige Eigenschaften eines Produktes, Unternehmens oder Dienstleisters. Seit November 2019 ist GREEN BRAND eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren.GREEN BRANDS agiert neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz, in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik, Italien sowie Ägypten und hat nach über 850 Validierungen bereits rund 280 Marken ausgezeichnet.