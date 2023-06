DJ Thyssenkrupp Marine Systems gründet zivilen Anbieter Nxtgen aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp Marine Systems will gezielt in den wachsenden Markt für zivile martime Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, zur Entsorgung von Altlasten oder zur Seevermessung einsteigen. Dazu wurde eine Geschäftseinheit mit dem Namen Nxtgen Engineering gegründet, teilte die Marinetechnik-Sparte des Ruhrkonzerns in Kiel mit. Nxtgen werde in Kürze als eigenständige Gesellschaft ausgegründet. Neue Hightech-Lösungen sollen hier "agil und anwenderorientiert entwickelt werden".

"Eines der Projekte, die wir weiter vorantreiben, ist das Konzept zur industriellen Räumung und Entsorgung von Altlasten im Meer", sagte Nxtgen-Leiterin Lisa Thormann. Das Konzept umfasst die gesamte Prozesskette von der Detektion bis zur Entsorgung. Dabei setzt Nxtgen auf lokale mittelständische Partner. Hier ist offenbar schon bald mit Geschäft zu rechnen: "Gemeinsam setzen wir auf eine baldige Beauftragung", erklärte Thormann.

Zur Produktpalette sollen unbemannte Unterwasserfahrzeuge, Plattformen für die Kampfmittelbeseitigung und Offshore-Konverterplattformen gehören.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 03:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.