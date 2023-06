Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe erhalten Lidl-Eigenmarken aus dem Food und Non-Food-Bereich zum wiederholten Male gute Bewertungen. Das Mineralwasser "Saskia Medium Quelle Wörth am Rhein" in der 1,5 Liter-Flasche wird in der Gesamtbewertung mit der Note "Gut" bewertet und punktet mit sehr guten Inhaltsstoffen sowie Reinheit.Auch das "Cien Family Duschgel Sensitive" erhält die Gesamtbewertung "Gut". Das Duschgel überzeugt durch seine guten Inhaltsstoffe und ist deshalb auch für sensible Haut besonders geeignet. Auch dieses Lidl-Produkt besticht mit einem Preis in Höhe von 0,45 Euro pro 300 Milliliter und ist damit das günstigste Duschgel im Test.Zum wiederholten Male punkten die Produkte des nachhaltigen Frische-Discounters auch bei den Experten der Stiftung Warentest. Das "Dentalux Frische Gel" erhält in der aktuellen Ausgabe des Heftes das Gesamturteil "Gut" (1,6). Auch beim Thema Nachhaltigkeit überzeugt Dentalux: Die Verpackung ist recycelbar sowie nutzerfreundlich und erhält deshalb in dieser Kategorie ein "Sehr gut".Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5523561