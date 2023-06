Zürich (www.anleihencheck.de) - Eigentlich wäre der Gegenwind für die Konjunktur durch hohe Leitzinsen vorhanden, so die Experten von Swisscanto.Trotzdem würden sich die konjunkturellen Vorlaufindikatoren im positiven Bereich halten. Die Wirtschaftsaktivitäten in den USA hätten im Mai trotz Rezessionssorgen gar überraschend zugenommen. Für die US-Notenbank bleibe die Ausgangslage in Kombination mit der hohen Inflation somit herausfordernd. Eine rasche Lockerung der Geldpolitik sei in Augen der Experten wenig wahrscheinlich. An den Terminmärkten seien gewisse Zinssenkungserwartungen nun wieder revidiert worden. Das habe bei den Renditen im vergangenen Monat zu einem Aufwärtsdruck geführt. Nur noch in den USA werde bis zum Jahresende mit einem tieferen Zinsniveau gerechnet. ...

