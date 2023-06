Weiden (www.fondscheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist zwei Quartale in Folge geschrumpft und somit amtlich in einer "technischen Rezession", so die Experten von Robert Beer Investment.Auch für den restlichen Jahresverlauf seien viele Volkswirte skeptisch. Die Gründe dafür seien neben der unsicheren innenpolitischen Lage auch die geopolitischen Spannungen sowie die Sorgen, inwieweit die Inflation und darauf basierend die steigenden Zinsen die Wirtschaft und den Konsum dämpfen würden. Selbst das nahende Ende des US-Schuldenstreits sorge unter Volkswirten nicht für Entspannung, vielmehr richte sich der Blick auf den schwächelnden Konsum. ...

